Çalışanların maaşını ödeyemeyen CHP’li Ataşehir Belediyesi’nden fahiş zam: Ücret tarifelerine yüzde 322 zam

"BECERİKSİZLİKLERİNİN FATURASINI VATANDAŞIN SIRTINA YÜKLÜYORLAR"

Konuya ilişkin SABAH'a açıklama yapan Ataşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve İBB Meclisi Hukuk Komisyonu üyesi Mustafa Nail Yağcı, "CHP'li belediye 2022 yılı Aralık ayı meclisine getirdiği teklifle 2022 ücret tarifelerine 2023 yılı için yüzde 123 gibi fahiş artış talebinde bulundu. Cumhur ittifakı olarak itiraz etmemiz, karşı çıkmamıza ve ret oyu kullanmamıza rağmen oy çokluğuyla ücret tarifesini meclisten geçirdiler. Bununla belediyenin borç açığını kapatamamış olmalı ki 2023 yılı Eylül ayı meclisine 'Ücret Tarifesi Revizesi' adı altında, fahiş artış içeren yeni bir teklif getirdiler. Ataşehir Belediye yönetimine 'Etmeyin vatandaşın sırtına gerekçesi olmayan böyle bir artış yapmayın, beceriksizliğinizi Ataşehirlilere yüklemeyin' dememize ve ret oyumuza rağmen bu kararı da oy çokluğuyla meclisten geçirdiler. Sabret Ataşehir, unutma Ataşehir, hakettiğin hizmeti alman yakındır Ataşehir." ifadelerini kullandı.