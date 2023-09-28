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Gezi davası sonrası Kılıçdaroğlu Yargıtay'ı hedef aldı! Skandallar ifadelerle Osmanlı Kavala ve Can Atalay'ı savundu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2023
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Gezi davası sonrası Kılıçdaroğlu Yargıtay’ı hedef aldı! Skandallar ifadelerle Osmanlı Kavala ve Can Atalay’ı savundu...

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı ihanet kalkışması Gezi Parkı davasında, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'a verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı. Kararın ardından sosyal medyadan mesnetsiz açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandallar ifadeler kullandı. Söylemleri ile yargıyı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla "suç" gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir." dedi.

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