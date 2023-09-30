Bakan Uraloğlu, Irak'ta mevdikaşı Sadavi ile "Kalkınma Yolu Projesi"ni görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'ta mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüştü. Görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çok detaylı bir yol haritasını oluşturuldu. Bakan Uraloğlu, "Birinci derecede Irak ile ama genel anlamda bölgedeki bu projeye katılmak isteyen ülkelerle de iş birliğine açığız." ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Bağdat'taki temasları kapsamında, Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.
"BENZER BİR KOMİTEYİ BURADA DA OLUŞTURABİLİRİZ"
Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "G20 Liderler Zirvesi'nde ortaya atılan, Hindistan'dan başlayan koridor da alternatif bir koridor olacaktır ama bizim için Kalkınma Yolu Projesi altın madalya konumundadır. Dolayısıyla güzergahı hiç zaman kaybetmeden bir an önce trenlerin, araçların işlediği bir güzergah haline getirmemiz gerekiyor. Avrupa tarafında da bu güzergahın devamıyla ilgili Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan ulaştırma bakanları ile Bakanlar Konseyi oluşturduk. Benzer bir komiteyi burada da oluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu proje kapsamında inşa edilecek 1200 kilometrelik demir yolunun bir an önce bitirilmesi için kesimler halinde çalışmanın faydalı olacağını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), demir yolu inşası konusunda gerekli donanıma sahip olduğunu aktardı.
Uraloğlu, projenin tüm aşamalarında Türkiye'nin Irak'a gerekli teknik desteği verebileceğine işaret ederek, Irak ile demir ve kara yolu anlaşmalarının yanı sıra denizcilik konusunda da iş birliği yapmanın iki ülke açısından faydalı olacağını bildirdi.
Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ise Bakan Uraloğlu'nun Irak'a yaptığı ziyaretten memnun olduklarını belirterek, Irak Başbakanı'nın Kalkınma Yolu Projesi'nin prosedürlerinin 2 ay içinde bitirilmesi için her türlü iş birliğinin yapılması konusunda kendisine talimat verdiğini kaydetti.
"KOMŞU ÜLKELERDEN KATILMAK İSTEYEN OLURSA DEĞERLENDİREBİLİRİZ"
Uraloğlu, görüşmede es-Sadavi'nin "Konseyde hangi ülkeleri görmek istiyorsunuz?" sorusuna "Başta Irak ve Türkiye. Sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Bunları karşılıklı görüşerek, 4'lü düşünebiliriz. Komşu ülkelerden katılmak isteyen olursa onu da beraber değerlendirebiliriz." cevabını verdi.
Görüşmede ayrıca, Tır Sözleşmesi ve transit taşımanın serbestleştirilmesi konuları ele alındı.
Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin sorular üzerine Uraloğlu, şunları aktardı:
"Bu koridorun çok güncel olarak konuşulduğu bugünlerde düşüncelerimizi ifade etmek için Bağdat'tayız ve burada olmamız bu anlamda düşüncelerimizi net olarak ortaya koymuştur. Daha önce teknik seviyede arkadaşlarımız konuşmuştu. Bugün de Sayın Bakan ile çok detaylı görüşmeler yaptık ve yol haritasını belirledik. Birinci derecede Irak ile ama genel anlamda bölgedeki bu projeye katılmak isteyen ülkelerle de iş birliğine açığız. Şimdiden hayırlı olsun."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat'ta Iraklı yetkililerle Kalkınma Yolu Projesi'nin önündeki süreçlerin daha hızlı aşılabilmesi konusunu görüştüklerini ifade ederek, bu projenin 2028 yılında bitebileceğini öngördüklerini belirtti.
Bakan Uraloğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu.
Iraklı mevkidaşı Rezzak Müheybes es-Sadavi ile Kalkınma Yolu Projesi'nin ne kadar hızlı hayata geçirilebileceğini ve projenin önündeki süreçlerin daha hızlı nasıl aşılabileceği noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
"Aylardır çalıştırdığımız heyetlerimizi tekrar bir araya getirdik." diyen Bakan Uraloğlu, heyette yer alanların bir kısmının yarın da Bağdat'ta görüşmelere devam edeceğini kaydetti.
Uraloğlu, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de yaptığı görüşmesine değinerek, "Irak'ta gerçekten bu işin bir an önce yapılması gerektiği yönündeki iradeyi yakından görme imkanına sahip olduk. Biz de aynı iradeye sahibiz. Bu, öncelikle iki ülkenin sonrasında da Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi dört ülkenin birincil derecede bu işe sahip çıkmasıyla başlamış olan bir süreç. Civar ülkelerden de bir katılım ve destek talebi olursa ona da kapılarımızın açık olduğunu değerlendirdik. Türkiye'de yapmamız gereken işler var, bir taraftan da onları yapıyoruz." şeklinde konuştu.
"TAMAMI 2028 YILINDA BİTEBİLİR DİYE ÖNGÖRÜYORUZ"
Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak topraklarında bin 200 kilometre uzunluğunda yapılması gereken işler olduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye sınırlarındaki bölümün ise bin 600 - bin 700 kilometre civarında olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Biz, aslında yapacağımız gereken işlerin birçoğunu yapmış durumdayız. Burada o heyecanı görmüş olmak bu işin olabilirliğiyle ilgili kanaatimizi güçlendirmiştir. Yapılması gereken işler noktasında hızlıca hareket etmek gerekir. Çünkü alternatif güzergahlar da ortaya konuldu. Burada daha üst seviyede bir yaklaşım var aynı şekilde biz de destekliyoruz. İnşallah kısa zamanda çalışmalarına başlayacağız. Burada Fav Limanı'nın birinci fazının 2025 yılında hayata geçirileceğini öğrendim. Ama demir yolu peyder pey hayata geçececektir ama projenin tamamı 2028 yılında bitebilir diye öngörüyoruz."
Bağdat'taki temaslarında Iraklı mevkidaşı Sadavi ve Başbakan Sudani ile görüşen Bakan Uraloğlu, daha sonra Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğindeki şehitler anıtını ziyaret ederek, anı defterini imzaladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na temaslarında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de eşlik etti.
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