Bakan Uraloğlu, Irak'ta mevdikaşı Sadavi ile "Kalkınma Yolu Projesi"ni görüştü

"BENZER BİR KOMİTEYİ BURADA DA OLUŞTURABİLİRİZ"

Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "G20 Liderler Zirvesi'nde ortaya atılan, Hindistan'dan başlayan koridor da alternatif bir koridor olacaktır ama bizim için Kalkınma Yolu Projesi altın madalya konumundadır. Dolayısıyla güzergahı hiç zaman kaybetmeden bir an önce trenlerin, araçların işlediği bir güzergah haline getirmemiz gerekiyor. Avrupa tarafında da bu güzergahın devamıyla ilgili Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan ulaştırma bakanları ile Bakanlar Konseyi oluşturduk. Benzer bir komiteyi burada da oluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu proje kapsamında inşa edilecek 1200 kilometrelik demir yolunun bir an önce bitirilmesi için kesimler halinde çalışmanın faydalı olacağını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), demir yolu inşası konusunda gerekli donanıma sahip olduğunu aktardı.

Uraloğlu, projenin tüm aşamalarında Türkiye'nin Irak'a gerekli teknik desteği verebileceğine işaret ederek, Irak ile demir ve kara yolu anlaşmalarının yanı sıra denizcilik konusunda da iş birliği yapmanın iki ülke açısından faydalı olacağını bildirdi.

Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ise Bakan Uraloğlu'nun Irak'a yaptığı ziyaretten memnun olduklarını belirterek, Irak Başbakanı'nın Kalkınma Yolu Projesi'nin prosedürlerinin 2 ay içinde bitirilmesi için her türlü iş birliğinin yapılması konusunda kendisine talimat verdiğini kaydetti.