29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’dan alçak ifadeler

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’dan alçak ifadeler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
ABONE OL
Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’dan alçak ifadeler

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP’nin yeni siyasi uzantısı Yeşil Sol Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, katıldığı bir toplantıda, alçak ifadeler kullandı. Bebek katili Öcalan’ın serbest kalması adına çalıştıklarını anlatan Ömer Öcalan, “Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek.” dedi.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, vermiş oldukları sözde mücadelenin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan adına olduğunu kalleş ifadelerle dillendirdi.

SKANDAL SÖZLER!

"Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz" temalı bir programa katılan Öcalan, skandal nitelikte sözler sarf etti.

İmralı'da tutuklu terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Öcalan, "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek." dedi.

KATİL ABDULLAH ÖCALAN VE PKK'YI SAVUNDU

Bebek katilinden 'Sayın' diyen ve sözde Kürdistan vurgusu yapan Öcalan, "Sayın Öcalan, arkadaşlarıyla Amara'ya ilk geldiğinde, Kürdistan'ın özgürlüğünden bahsetti. Onları dinleyen babası Ömer Öcalan, sayın Öcalan'a 'Kürt meselesi ateşten bir gömlektir bu gömleği giymek yanmaktır' dedi. Bu halkın çocukları ateşten gömleği giydi, büyük bedeller verdi. Bu bedeller büyük bir maneviyat ve vicdan ister." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Yeşil Sol Parti milletvekilleri Burcugül Çubuk, Ömer Öcalan, Kezban Konukçu, Yeşil Sol Parti İstanbul Eşbaşkanı Murat Kalmaz katıldı.

Kandil’deki başlar Pervin Buldan’ın biletini kesti!
İmamoğlu’nun destek dilendiği HDP’den kalleşlik!
Terör sevicisi Yanardağ’dan TELE 1’e destek çağrısı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA