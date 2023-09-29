Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’dan alçak ifadeler
Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP’nin yeni siyasi uzantısı Yeşil Sol Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, katıldığı bir toplantıda, alçak ifadeler kullandı. Bebek katili Öcalan’ın serbest kalması adına çalıştıklarını anlatan Ömer Öcalan, “Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek.” dedi.
Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, vermiş oldukları sözde mücadelenin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan adına olduğunu kalleş ifadelerle dillendirdi.
SKANDAL SÖZLER!
"Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz" temalı bir programa katılan Öcalan, skandal nitelikte sözler sarf etti.
İmralı'da tutuklu terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Öcalan, "Mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecek." dedi.
KATİL ABDULLAH ÖCALAN VE PKK'YI SAVUNDU
Bebek katilinden 'Sayın' diyen ve sözde Kürdistan vurgusu yapan Öcalan, "Sayın Öcalan, arkadaşlarıyla Amara'ya ilk geldiğinde, Kürdistan'ın özgürlüğünden bahsetti. Onları dinleyen babası Ömer Öcalan, sayın Öcalan'a 'Kürt meselesi ateşten bir gömlektir bu gömleği giymek yanmaktır' dedi. Bu halkın çocukları ateşten gömleği giydi, büyük bedeller verdi. Bu bedeller büyük bir maneviyat ve vicdan ister." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Yeşil Sol Parti milletvekilleri Burcugül Çubuk, Ömer Öcalan, Kezban Konukçu, Yeşil Sol Parti İstanbul Eşbaşkanı Murat Kalmaz katıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka Testi: 3 soruda üstün zekalı olup olmadığınız çıkıyor! Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar çözüyor!
- 31. DÖNEM POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- Osmanlı'dan tek gecede dahiyane zafer! 800 Osmanlı askeri 70 bin kişilik orduyu yıktı geçti!
- İstanbul'un gezilmesi gereken 15 semti listelendi! Şehrin tarihi şölenini buram buram keşfedin!
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL 2023 sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- %50 ZAM! Emeklinin kök maaşına +2.500 TL ek ilave artışı! SSK-SGK, Bağkur, 4C'liye 5 bin TL ikramiye katlayacak! OVP, refah payı, enflasyon, seyyanen...
- 2. torba yasa içeriği şekillendi! Madde madde yeni müjde geldi! 5 yıl erken emeklilik, 100 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, seyyanen artış...
- Ganire Paşayeva kimdir, neden vefat etti? Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kaç yaşındayıdı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri...
- TOKİ'den ucuz konut müjdesi! Ayda sadece 2.581 TL ödeyerek 2+1, 3+1 daire alabilirsiniz! O illerde yaşayanlar...
- Ender Saraç'tan düşük kalorili çorba tarifi! 🍵Göbek eritmek için birebir! Haftada 1 kere tüketin!
- Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Necati Şaşmaz'ın müjdesi sonrası heyecanlandıran açıklama geldi!