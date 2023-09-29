Terörist başı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’dan alçak ifadeler

KATİL ABDULLAH ÖCALAN VE PKK'YI SAVUNDU

Bebek katilinden 'Sayın' diyen ve sözde Kürdistan vurgusu yapan Öcalan, "Sayın Öcalan, arkadaşlarıyla Amara'ya ilk geldiğinde, Kürdistan'ın özgürlüğünden bahsetti. Onları dinleyen babası Ömer Öcalan, sayın Öcalan'a 'Kürt meselesi ateşten bir gömlektir bu gömleği giymek yanmaktır' dedi. Bu halkın çocukları ateşten gömleği giydi, büyük bedeller verdi. Bu bedeller büyük bir maneviyat ve vicdan ister." ifadelerini kullandı.