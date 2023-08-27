Kandil’deki başlar Pervin Buldan’ın biletini kesti! Gider ayak bebek katili Öcalan’a özgürlük istedi…

"BİZ TECRİTİ MÜCADELEMİZLE MUTLAKA YIKACAĞIZ"

Kongrede son kez konuşma yapan Buldan, bir kez daha terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu.

Buldan şu ifadeleri kullandı:

Sevgili arkadaşlarım, mutlak tecrit karşısında kararlı bir şekilde mücadelemizi yürüteceğimizin sözünü bir kez daha bu kürsüden vermek istiyorum. İmralı'da sayın Öcalan'a tecrit uygulayan devlet şunu iyi bilsin ki çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız. Biz tecriti mücadelemizle mutlaka yıkacağımızın sözünü bir kez daha halklarımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada en büyük kanalın barışta ısrar eden halkımız olduğunu biliyoruz. Barışta ısrar eden kalka karşı tecrit uygulamayı asla kabul etmiyoruz.

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

904 kayıtlı delegenin yeterli çoğunluğunun katılarak oy kullandığı kongrede, kullanılan oyların tamamını alan Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları oldu.

PARTİ MECLİSİ VE DİĞER ORGANLAR

Kongrede seçilen Parti Meclisi ve diğer organların listesi ise şu şekilde:

Pm Asıl Üyeleri: Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Sönmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.



Pm Yedek Üyeleri: Nilüfer Yeşiltepe, Aydın Kaya, Cahit Doğan, Melek Yerkan, Zekiye Özkan, Şenel Öztürk, İmam Özçelik, Çetin Çiftçi, Hazime Deniz, Mehmet Ağa Benli, Güher Urkun, İsmail Ağan, Selami Özyaşar, Sait Kılıç, Zabit Vurdu.



Disiplin Kurulu Üyeleri: Adalet Aydın Sözkesen, Ayhan Akgül, Berfin Kaya, Bilal Algünerhan, Celal Soğuk, Şevkiye Müge Caner, Yüksel Yıldırım.



Disiplin Kurul Yedek Üyeleri: Cemal Camekan, Şevket Acar.



Uzlaşma Kurulu Asıl Üyeleri: Ayşe Etiz, Emine Ecer, Numan Hasanoğlu.



Uzlaşma Kurulu Yedek Üyeleri: Bayram Çağlar, Ozan Eye.