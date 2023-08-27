Kandil’deki başlar Pervin Buldan’ın biletini kesti! Gider ayak bebek katili Öcalan’a özgürlük istedi…
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde koalisyon masasının ortaklarından olan PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin eş başkanları bugün değişti. Kandil’deki hainler, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın biletini keserken, yerlerine Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak getirdi. Öte yandan kongrede konuşma yapan Pervin Buldan, yeniden bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi. Buldan, "Öcalan'a uygulanan tecrit aynı zamanda barışa, demokrasiye, bu ülkenin geleceğine uygulanan bir tecrittir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası muhalefet partilerinde adeta dengeler bozuldu.
Öyle ki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen 6'lı masa ve destekçileri HDP, büyük umutlarla seçime hazırlandı.
Ancak milli irade bir kez daha sandıkta 'Başkan Erdoğan' dedi.
Bunun üzerine ilk olarak İyi Parti ve CHP, ardından da Kandil'in siyasi uzantısı HDP kurultay sürecine girdi.
KANDİL'DEN BULDAN VE SANCAR KARARI
Terör örgütünün elebaşları, seçim hezimetinin faturasını HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a kesti.
"BİZ TECRİTİ MÜCADELEMİZLE MUTLAKA YIKACAĞIZ"
Kongrede son kez konuşma yapan Buldan, bir kez daha terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu.
Buldan şu ifadeleri kullandı:
Sevgili arkadaşlarım, mutlak tecrit karşısında kararlı bir şekilde mücadelemizi yürüteceğimizin sözünü bir kez daha bu kürsüden vermek istiyorum. İmralı'da sayın Öcalan'a tecrit uygulayan devlet şunu iyi bilsin ki çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız. Biz tecriti mücadelemizle mutlaka yıkacağımızın sözünü bir kez daha halklarımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada en büyük kanalın barışta ısrar eden halkımız olduğunu biliyoruz. Barışta ısrar eden kalka karşı tecrit uygulamayı asla kabul etmiyoruz.
HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI DEĞİŞTİ
904 kayıtlı delegenin yeterli çoğunluğunun katılarak oy kullandığı kongrede, kullanılan oyların tamamını alan Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları oldu.
PARTİ MECLİSİ VE DİĞER ORGANLAR
Kongrede seçilen Parti Meclisi ve diğer organların listesi ise şu şekilde:
Pm Asıl Üyeleri: Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Sönmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.
Pm Yedek Üyeleri: Nilüfer Yeşiltepe, Aydın Kaya, Cahit Doğan, Melek Yerkan, Zekiye Özkan, Şenel Öztürk, İmam Özçelik, Çetin Çiftçi, Hazime Deniz, Mehmet Ağa Benli, Güher Urkun, İsmail Ağan, Selami Özyaşar, Sait Kılıç, Zabit Vurdu.
Disiplin Kurulu Üyeleri: Adalet Aydın Sözkesen, Ayhan Akgül, Berfin Kaya, Bilal Algünerhan, Celal Soğuk, Şevkiye Müge Caner, Yüksel Yıldırım.
Disiplin Kurul Yedek Üyeleri: Cemal Camekan, Şevket Acar.
Uzlaşma Kurulu Asıl Üyeleri: Ayşe Etiz, Emine Ecer, Numan Hasanoğlu.
Uzlaşma Kurulu Yedek Üyeleri: Bayram Çağlar, Ozan Eye.
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