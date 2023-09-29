CHP'li Mahmut Tanal boş sokakları selamladı alay konusu oldu!
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya üzerinden 'Meydanları boş bırakmayacağız' ifadeleriyle bir video paylaştı. Tanal'ın bu paylaşımının ardından boş sokaklara el sallaması sosyal medya alay konusu oldu.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Paylaşım platformu X üzerinden bir video paylaşan Tanal, 'Meydanları boş bırakmayacağız' ifadeleriyle bir video paylaştı.
Videonun uzun bir kısmında Tanal'ın, boş sokakları selamladığı görüldü.
TANAL SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Sokakların boş olduğu görülürken Mahmut Tanal sosyal medayda dalga konusu oldu.
Bir kullanıcı Mahmut Tanal'ın boş yolu selamladığı görüntüyü paylaşaraki, "Tabelalarla bahçe duvarı da alkışladı mı,yoksa sadece yapraklar mı" dedi.
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