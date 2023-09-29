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Meclis ne zaman açılıyor? 2023-2024 TBMM gündemi! Torba yasa teklifi, Yeni Anayasa...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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Meclis ne zaman açılıyor? 2023-2024 TBMM gündemi! Torba yasa teklifi, Yeni Anayasa...

"Meclis ne zaman açılıyor 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. TBMM, yakın bir zamanda çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni dönemde pek çok önemli konuyu ele alacak olan Meclis, özellikle emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeler ve yeni anayasa çalışmaları gibi kritik meselelerle yoğun mesai yapacak. İşte, TBMM açılış tarihi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni dönem için geri sayıma başlıyor. Mayıs ayındaki seçimlerin ardından 28. dönemin ilk yasama yılında yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdüren Meclis, geçtiğimiz ay tatile girmişti. İşte, TBMM'nin açılış tarihi...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

TORBA TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

YENİ ANAYASA DA MECLİS GÜNDEMİNDE

Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak.

Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.

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