FETÖ’cü ’Garson’un sırrı! Kod adı tesadüfen verilmedi...

Gördüğünüz gibi FETÖ tehlikesi bitmiş değil. Bu meseleyi ilk yazdığımda yüzlerce trolün saldırısına uğradım. Sabah akşam "yalan" diye saldırdılar. Oysa çok geçmeden bu bilgiler hem hukuk nezdinde ispatlandı hem de bizzat FETÖ içindeki tartışmalarla doğrulandı.