28 Eylül 2023, Perşembe
FETÖ'cü 'Garson'un sırrı! Kod adı tesadüfen verilmedi...
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından devlet içerisine gizlenen mahrem FETÖ'cülere tek tek darbe vurulurken, "Garson" kod isimli FETÖ'cünün şifreli dökümanları 6 yıl sonra MİT tarafından kırıldı. Şifreli dökümanlardan 4 bin 121 mahrem sorumlu daha ortaya çıktı. Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu mahrem abla oldukları tespit edildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.09.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 08:04
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