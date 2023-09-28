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FETÖ'cü 'Garson'un sırrı! Kod adı tesadüfen verilmedi...

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından devlet içerisine gizlenen mahrem FETÖ'cülere tek tek darbe vurulurken, "Garson" kod isimli FETÖ'cünün şifreli dökümanları 6 yıl sonra MİT tarafından kırıldı. Şifreli dökümanlardan 4 bin 121 mahrem sorumlu daha ortaya çıktı. Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu mahrem abla oldukları tespit edildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda bu konuya değindi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.09.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 08:04
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FETÖ’cü ’Garson’un sırrı! Kod adı tesadüfen verilmedi...

İşte Mahmut Övür'ün "FETÖ'cü Garson'un sırrı" başlıklı o yazısı
MİT'in 2017'de yakalayıp Emniyet'e teslim ettiği FETÖ'cü Garson kod adlı gizli tanık ilk kez bu köşede 22 Nisan 2018'de "FETÖ'nün gizli arşivi ve seçim" başlıklı yazıda yer aldı.

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FETÖ’cü ’Garson’un sırrı! Kod adı tesadüfen verilmedi...

Sonra ikinci yazı, "FETÖ'nün partilere sızma yöntemi; renklendirme" geldi. Bu iki haberde yer alan bilgiler, onca operasyona rağmen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra boş durmadığını, "renklendirme" yöntemiyle siyasi partilerden tarikatlara kadar bütün kurumlara sızmaya çalıştığını gösterdi.

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FETÖ’cü ’Garson’un sırrı! Kod adı tesadüfen verilmedi...

Gizli tanık Garson'dan sadece bu bilgiler alınmadı. Devlet içinde hâlâ görev yapan binlerce kripto FETÖ'cü ve mahrem imamın listesi de alındı. Son dönemde yapılan önemli operasyonlar büyük oranda Garson'un itiraflarından ve elindeki şifrelenmiş hard diskin çözümünden elde edildi. Birkaç gün önce sevgili Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi'nde şu çarpıcı verileri yazdı:

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FETÖ’cü ’Garson’un sırrı! Kod adı tesadüfen verilmedi...

"MİT'in 6 yıl sonra kırmayı başardığı şifreli dokümanlardan 4 bin 121 mahrem sorumlu daha ortaya çıktı. Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu mahrem abla oldukları tespit edildi."

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FETÖ’cü ’Garson’un sırrı! Kod adı tesadüfen verilmedi...

Gördüğünüz gibi FETÖ tehlikesi bitmiş değil. Bu meseleyi ilk yazdığımda yüzlerce trolün saldırısına uğradım. Sabah akşam "yalan" diye saldırdılar. Oysa çok geçmeden bu bilgiler hem hukuk nezdinde ispatlandı hem de bizzat FETÖ içindeki tartışmalarla doğrulandı.