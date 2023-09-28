Hatay’ın yeniden ihyasına altın dokunuş

PROBLEM BÜYÜK

Konuşmasına "Bir işi iyi yapmakla vasata teslim olmak arasında ince bir çizgi vardır" diyerek başlayan Mehmet Kalyoncu, "Herkesi dinlemek ve anlamak istiyoruz. Şehirdeki problem o kadar büyük ki kimse tek başına bunu yapamaz" dedi. Bu süreçte iş birliğinin taşıdığı öneme vurgu yapan Kalyoncu, şöyle devam etti: "Niyetimiz yerelden beslenerek dünya ölçeğine giden bir işbirliği ortamı oluşturmak. Birlikte hayal edeceğiz. En iyilerin bir araya gelmesiyle süreci tamamlayacağız. Yetenek ve imkânlarımızı Hatay için seferber ettik."

SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Bijarke Ingels ise, "Hatay'a ilk kez geliyoruz, özellikle merkezde büyük bir yıkım söz konusu. İlk olarak burayı göremeye, anlamaya ve dinlemeye geldim. Burada yapacak çok şey var. Daha önce yapılan hataları yapmadan, yeniyi hayal etmeliyiz" diye konuştu.