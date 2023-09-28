Hatay’ın yeniden ihyasına altın dokunuş
Hatay’ın tasarım ve planlamasında Türkiye Tasarım Vakfı (TTV), ihya çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. TTV Başkanı Kalyoncu, “Yerel, ulusal ve uluslararası güçlü bir ekip oluşturduk, bu işe inanıyoruz” dedi.
Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depreminden ağır bir yıkıma uğrayan medeniyetler şehri Hatay'ın yeniden ihyası için tasarım ve planlama süreçlerini üstlenen Türkiye Tasarım Vakfı, çalışmalarında sona yaklaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında çalışmalarını yürüten vakıf, yerel ve ulusal mimarların yanı sıra dünyanın en önemli mimarlık ofislerinden Bijarke Ingels Group'u (BIG) da sürece dahil ederek çalışmalarını bir adım öteye taşıdı.
Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun ve dünyada pek çok sembol projede imzası bulunan BIG'in kurucusu Bijarke Ingels katılımıyla Hatay'da bir çalıştay gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen mimarları, şehir plancıları ve yerel mimarların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Hatay'ın yeniden inşasında kültürel değerlerin korunmasının önemine vurgu yapıldı.
PROBLEM BÜYÜK
Konuşmasına "Bir işi iyi yapmakla vasata teslim olmak arasında ince bir çizgi vardır" diyerek başlayan Mehmet Kalyoncu, "Herkesi dinlemek ve anlamak istiyoruz. Şehirdeki problem o kadar büyük ki kimse tek başına bunu yapamaz" dedi. Bu süreçte iş birliğinin taşıdığı öneme vurgu yapan Kalyoncu, şöyle devam etti: "Niyetimiz yerelden beslenerek dünya ölçeğine giden bir işbirliği ortamı oluşturmak. Birlikte hayal edeceğiz. En iyilerin bir araya gelmesiyle süreci tamamlayacağız. Yetenek ve imkânlarımızı Hatay için seferber ettik."
SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Bijarke Ingels ise, "Hatay'a ilk kez geliyoruz, özellikle merkezde büyük bir yıkım söz konusu. İlk olarak burayı göremeye, anlamaya ve dinlemeye geldim. Burada yapacak çok şey var. Daha önce yapılan hataları yapmadan, yeniyi hayal etmeliyiz" diye konuştu.
BULUNDUĞU YERDEN AYAĞA KALKACAK
Hatay'ı bulunduğu yerden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen ulusal katılımcılar da çalıştayda "İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Bunu yapabileceğimize inancımız tam. Vakıf olarak Hatay'la ilgili verilen her kararla ilgili geri bildirim aldık ve bunların hepsini dikkate alıyoruz. Bu iş hepimizi çok heyecanlandırıyor. Bu işbirliğini daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ
Hatay'a karşı duydukları sorumluluğa dikkat çeken Hatay Mimarlar Odası temsilcileri, serbest mimarlar şehrin dokusunun korunmasının önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, "Şehre karşı sorumluluklarımız var. Daha yaşanılabilir bir şehir istiyoruz. Hatay şehircilik anlamında sıkıntıları olan bir kentti. Tek isteğimiz işin doğru yapılması, bu noktada da umut doluyuz. Genlerimizde burada yaşama kültürü var. Her türlü desteğe ve işbirliğine açığız" dedi.
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