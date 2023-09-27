"Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM yeni yasama dönemi başladı mı, takvim açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...