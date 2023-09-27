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Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM yeni yasama dönemi başladı mı, takvim açıklandı mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM yeni yasama dönemi başladı mı, takvim açıklandı mı?

"Meclis ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yakın zaman sonra yeniden çalışmalarına başlayacak. Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme ve bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif için mesai yapılacak. Yeni anayasa çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Meclis ne zaman açılacak 2023? TBMM yeni yasama dönemi başladı mı, takvim açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin Ekim ayı içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak.

TORBA TEKLİF MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Birçok bakanlık talep ettiği düzenlemeler için çalışmalarını tamamladı. Bakanlıkların taleplerini içeren torba teklif de Meclis gündemine gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, günübirlik kiralamaya yeni düzenleme getirecek. Üç aşamalı denetim sistemi ve ek güvenlik tedbirleri hayata geçirilecek.

YENİ ANAYASA DA MECLİS GÜNDEMİNDE

Sivil anayasa için de harekete geçiliyor. Meclis'te AK Parti bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak.

Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.

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