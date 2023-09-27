Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 16 ilde uyuşturucu operasyonu: 99 kişi yakalandı

SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını verdi.