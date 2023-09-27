27 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 16 ilde uyuşturucu operasyonu: 99 kişi yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 16 ilde uyuşturucu operasyonu: 99 kişi yakalandı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 16 ilde uyuşturucu operasyonu: 99 kişi yakalandı

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. İşte operasyon yapılan iller ve ele geçirilen uyuşturucu miktarları...

SON DAKİKA HABERİ | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını verdi.

BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:
110 kg metamfetamin
250.000 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.
2 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:
7,5 kg esrar ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 3 ayrı operasyonda:
1 kg esrar
0,4 kg metamfetamin
11,5 kg bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
32 kişi yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
12 kg esrar ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
2 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca:
Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
20 kişi yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
Çeşitli miktarda esrar ve skunk ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Afyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
1,5 kg esrar ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
Çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.
23 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
10 kişi yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
0,5 kg esrar,
0,5 kokain ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
1 kişi yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:
Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
1 kişi yakalandı."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA