AK Parti’de rota ’hep yeni hep ileri’! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 81 il için önemli karar! Yerel seçim maratonu başlıyor





MAHALLE BULUŞMALARI ARTACAK

Başta muhalefetin yönetimindeki 11 büyükşehir ve deprem illeri olmak üzere yerelde istenilen başarının elde edilebilmesinin yolu teşkilatlardan geçiyor. Bu kapsamda geçmiş dönemde ilçe başkanlığı yapmış isimlerin de yer aldığı ilçe buluşmaları toplantıları düzenlendi.