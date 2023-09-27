Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın, haklarında istihbari bilgi bulunan şüphelilere ilişkin gözaltı kararı vermesinin ardından, emniyet güçleri harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev Hanımlarına yaş+prim gün şartıyla emeklilik imkanı! SGK kaydı gerekli mi? IBS ile 3'te 1'lik devlet ödemesi! 25 yıla 50-55-60-65 yaşla....
- Emekliye tek seferde 17.500 TL ödeme piyangosu! SGK-SSK, Bağ-Kur, 4C'liye promosyon müjdesi az evvel geldi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL alanlar...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıç tarihi! Diyanet 2024 Dini günler takvimi
- Yeni oranlar geldi! 2023 Eylül Kredi faizi hesaplama ekranı! 50.000 TL'nin ihtiyaç kredisi faiz oranı...
- Genç Kart nereden alınır? Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı!
- 5.500 TL vergisiz telefon, bilgisayar yardımı ne zaman verilecek son dakika? 9.500 TL altı olan telefonlar hangileri? 10 GB ücretsiz internet başvurusu...
- 150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLiK KREDİSİ SON DURUM 2023! Yeni evlenenlere evlilik kredisi ne zaman verilecek, tarih verildi mi? Aile ve Gençlik Bankası...
- İSTANBULSPOR GS MAÇI İZLE | 26 Eylül 2023 İstanbulspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu...
- EMEKLİYE 5.000 TL İKRAMİYE SON DAKİKA! Emeklilere 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, açıklama geldi mi?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- WhatsApp ekran paylaşma özelliğini aktif etti! WhatsApp ekran paylaşma nasıl yapılır? İşte detaylar…
- AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıt yenileme, ders seçme tarihi açıklandı mı?