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Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

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Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Son dakika: İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın, haklarında istihbari bilgi bulunan şüphelilere ilişkin gözaltı kararı vermesinin ardından, emniyet güçleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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