Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'de değişimi isimlerle sınırlı tutmayacak! Türkiye'nin yüzyılı, Türkiye'nin ortak aklı | Yönetim yapısında da revizyon
AK Parti olağanüstü kongresi için geriye sayım başlarken hazırlıklara da hız verildi. AK Parti, 7 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongresiyle yerel seçim öncesi parti vitrinini yenileyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisinin önemli bölümünü MKYK listesinde yer alacak isimlerin belirlenmesine ayırdığı belirtildi.
AK Parti, 7 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongresiyle yerel seçim öncesi parti vitrinini yenileyecek. Yerel seçimler için start da verilecek kongrenin konseptinin "Türkiye'nin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı" sloganı üzerine kurulması planlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vitrin değişikliğinin yanında bazı yapısal değişiklikleri de gündeme getirmeyi planlıyor.
KONGRE HAZIRLIKLARI
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; AK Parti olağanüstü kongresi için geriye sayım başlarken hazırlıklara da hız verildi. AK Parti genel merkez yönetimi, kongre salonu, verilecek mesajlar, davetliler gibi konulara yoğunlaştı. Kongrenin hangi konsept üzerine kurulacağı, kullanılacak sloganlar üzerinde durulmaya başlandı. Ana slogan olarak "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı" öne çıktı.
ERDOĞAN LİSTE HAZIRLIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesaisinin önemli bölümünü MKYK listesinde yer alacak isimlerin belirlenmesine ayırıyor. Erdoğan, aday önerilerine ilişkin kendisine iletilen raporları da inceliyor. Erdoğan'ın MKYK listesinde önemli bir yenilemeye gitmesi bekleniyor.
YAPISAL DEĞİŞİKLİK
Erdoğan'ın, kongrede MKYK'nın yapısıyla ilgili bir değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. Daha önce 50 olan MKYK üye sayısı geniş kapsamlı istişare sağlanması için 75 kişiye çıkartılmıştı. MKYK'nin yedek üyeleri ve diğer yetkili kurullar da eklenince toplantılar 100'ün üstünde kişiyle yapılıyordu.
Sayının artmasının toplantıların verimini arttırmadığı, aksine eski yapının daha iyi olduğu gözlendi. Bunun üzerine 75 kişiden oluşan MKYK'nın üye sayısının yine 50'ye çekilmesi ve toplantıların da yuvarlak masaya tekrar taşınması için çalışma başlatıldı. Başkan Erdoğan bu konudaki son kararını kısa süre içinde netleştirecek.
VEKİLLER AZ OLABİLİR
AK Parti'de, "herkese tek görev" uygulamasına geçilmesinin planlandığı, bu kapsamda MKYK'daki milletvekili sayısının çok sınırlı tutulacağı kulislerde konuşuluyor. Erdoğan'a listede yer alacak alabilecek isimlere dönük raporlarda verildiği belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
- Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?
- Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?
- 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri... MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌
- Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?
- DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...
- Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...
- 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…