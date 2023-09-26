Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’de değişimi isimlerle sınırlı tutmayacak! Türkiye’nin yüzyılı, Türkiye’nin ortak aklı | Yönetim yapısında da revizyon





YAPISAL DEĞİŞİKLİK



Erdoğan'ın, kongrede MKYK'nın yapısıyla ilgili bir değişikliğe gidebileceği konuşuluyor. Daha önce 50 olan MKYK üye sayısı geniş kapsamlı istişare sağlanması için 75 kişiye çıkartılmıştı. MKYK'nin yedek üyeleri ve diğer yetkili kurullar da eklenince toplantılar 100'ün üstünde kişiyle yapılıyordu.