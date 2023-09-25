Zelenskiy: ABD’den M1 Abrams tanklarını teslim aldık

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'dan iyi haberler geldiğini belirterek, "Abramslar, halihazırda Ukrayna'da ve tugaylarımızı takviye etmeye hazırlanıyor. Anlaşmaları yerine getirdikleri için müttefiklerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.