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İYİ Parti'den Meral Akşener'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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İYİ Parti’den Meral Akşener’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika haberi | İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, hastaneye kaldırılan Genel Başkan Meral Akşener'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Zorlu, Akşener'in taburcu edildiğini ve birkaç güç içerisinde çalışmalarına başlayacağını söyledi.

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