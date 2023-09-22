ABD'nin "Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermede son aşamaya geldiği" iddia edildi
ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin, Ukrayna’ya Rusya topraklarını vurma kapasitesine sahip "Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)" olarak bilinen uzun menzilli füze yardımı planında son aşamaya geldiği öne sürüldü.
Washington Post'un (WP) görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin, Ukrayna'ya parça tesirli bombalarla donanmış "ATACMS" tipi uzun menzilli füze sağlamaya hazırlandığı savunuldu.
İlgili kurumlar arasında devam eden müzakerelerde sona yaklaşıldığı belirtilerek, Biden'ın vereceği en son onaydan sonra bu yardımla ilgili resmi duyurunun yapılabileceği iddia edildi.
RUS NOKTALARINI VURMASINA İMKAN SAĞLAYACAĞI İDDİASI
Seçilen versiyona bağlı olarak 300 kilometre civarı menzile sahip ATACMS füzelerinin, Ukrayna ordusuna, ön cephenin çok gerisindeki Rus komuta noktalarını, mühimmat depolarını ve lojistik yollarını vurmasına imkan sağlayabileceği ileri sürüldü.
Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, gelecek hafta ABD'nin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımı kapsamında ilk ABD Abrams tanklarının teslim edileceğini duyurmuştu.
Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini de güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyen Biden, bu kapsamda ilave ekipman sağlayacaklarını da ifade etmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise günlük basın toplantısında, Biden'ın Ukrayna'ya uzun menzilli güdümlü füze sistemi ATACMS sağlamamaya karar verdiğini ancak gelecek için bu konuyu masadan da kaldırmadığı şeklinde bilgi paylaşmıştı.
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