ABD'nin "Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndermede son aşamaya geldiği" iddia edildi

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, gelecek hafta ABD'nin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımı kapsamında ilk ABD Abrams tanklarının teslim edileceğini duyurmuştu.

Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini de güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyen Biden, bu kapsamda ilave ekipman sağlayacaklarını da ifade etmişti.