Dünyada yankı bulan görüşme! 100 yaşındaki ABD’li derin isim Ukrayna’da Zelenski ile görüştü! Rusya’ya toprak verilmeli imasında bulunmuştu

NAZİ GÖNDERMESİ: "KISSINGER'IN TAKVİMİ 2022 DEĞİL 1938 GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kissinger'in görüşlerini 1938'de Nazi Almanyası'nın yatıştırılmasına benzeten, 1938'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya tarafından imzalanan, Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya'nın batısındaki toprakları ilhak etmesinin yolunu açan Münih Anlaşması'na atıfta bulunan Zelenski, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor ve Davos'ta değil, o zamanın Münih'inde bir dinleyici kitlesiyle konuştuğunu sanıyordu. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı ve her şeyi mükemmel bir şekilde anladı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.