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Dünyada yankı bulan görüşme! 100 yaşındaki ABD'li derin isim Ukrayna'da Zelenski ile görüştü! Rusya'ya toprak verilmeli imasında bulunmuştu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Dünyada yankı bulan görüşme! 100 yaşındaki ABD’li derin isim Ukrayna’da Zelenski ile görüştü! Rusya’ya toprak verilmeli imasında bulunmuştu

Dünyanın derin isimlerinden biri olan 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger yine bir sürpriz ziyarette gerçekleştirdi. En son Pekin'de Xi Jinping ile görüşen Kissinger, bu sefer de Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile görüştü. Sürpriz görüşmede ne konuşulduğu merak konusu olurken, geçmiş dönemde Kissinger'in "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmesi gerektiğini" iması akıllara geldi.

Geçtiğimiz dönemde dünyanın en derin ismi olan 100 yaşındaki eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Pekin'de Xi Jinping ile görüşmüştü.

Dünyada geniş yer bulan görüşme büyük merak uyandırmıştı.

KISSINGER'DEN SÜPRİZ ZİYARET

100 yaşındaki Henry Kissinger bu sefer de Ukrayna'da sürpriz bir ziyarette bulundu. Söz konusu ziyarette Kissinger, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile görüştü.

KISSINGER, UKRAYNA RUSYA'YA TOPRAK VERMELİ İMASINDA BULUNMUŞTU

Sürpriz görüşmede ne konuşulduğu merak konusu olurken, geçmiş dönemde Kissinger'in "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmesi gerektiğini" iması akıllara geldi.

Hatırlanacağı üzere Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakması gerektiğini ima ederek Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söylemişti.

İngiliz medyası Kissinger'ın açıklamalarını, "Ukrayna Rusya'ya toprak vermeli" başlığıyla servis etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, "Henry Kissinger, Ukrayna'ya barış anlaşmasına varmak için Rusya'ya toprak vermesi gerektiğini söyledi" başlığını kullanırken, The Telegraph gazetesi de, "Ukrayna, Rusya'ya toprak vermeli" şeklinde başlık atmıştı.

NAZİ GÖNDERMESİ: "KISSINGER'IN TAKVİMİ 2022 DEĞİL 1938 GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kissinger'in görüşlerini 1938'de Nazi Almanyası'nın yatıştırılmasına benzeten, 1938'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya tarafından imzalanan, Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya'nın batısındaki toprakları ilhak etmesinin yolunu açan Münih Anlaşması'na atıfta bulunan Zelenski, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor ve Davos'ta değil, o zamanın Münih'inde bir dinleyici kitlesiyle konuştuğunu sanıyordu. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı ve her şeyi mükemmel bir şekilde anladı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.

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