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Teröre geçit yok: Malatya’da terör örgütü PKK/YPG operasyonda 2 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Teröre geçit yok: Malatya’da terör örgütü PKK/YPG operasyonda 2 kişi yakalandı

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığınca kapsamında terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Türkiye genelinde terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK/YPG operasyonda 2 kişi yakalandı.

PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde zanlıların daha önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Teröristler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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