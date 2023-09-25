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CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan yerel seçimlerde ittifak mesajı: Herhangi bir şehirde yüzde 50'den çok oy alsak zaten ittifak istemeyiz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’dan yerel seçimlerde ittifak mesajı: Herhangi bir şehirde yüzde 50’den çok oy alsak zaten ittifak istemeyiz

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının yanında küçük ortaklara verdiği 39 vekil nedeniyle de yoğun şekilde eleştirildi. 39 vekilin küçük ortaklara verilmesi konusunda Kılıçdaroğlu'yla hareket ettiği belirtilen CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı eleştirilere yanıt verdi. Salıcı, normal şartlarda DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin kendi aralarında anlaşacaklarını ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Vekillerin verilmesi konusunda kararın Kılıçdaroğlu tarafından alındığını söyleyen Salıcı "Biz seçmene yönetebileceğimize dair güven veremedik" dedi. Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Salıcı İstanbul ve Ankara'da ittifakın anlamlı olabileceğini söylerken "Herhangi bir büyükşehir ve ilde yüzde 50'den çok oy alabileceğimizi görsem "İttifaka ihtiyaç yoktur" derim." ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.

TAVŞAN ADAY DEVREDE

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrası CHP'de değişim hareketi başlarken, arkasına Ekrem İmamoğlu'nu alan Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

39 VEKİL SONRASI OĞUZ KAAN SALICI HEDEFTE

Diğer yandan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 39 vekilin ittifaktaki küçük ortaklara verilmesi konusunda yoğun eleştiriye maruz kalıyor.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

2023 seçimlerindeki ittifakı Kılıçdaroğlu ile birlikte yapmakla suçlanan Salıcı gelen eleştiriler sonrasında açıklamalarda bulundu.

KÜÇÜKLER KENDİ ARALARINDA ANLAŞACAKTI

Salıcı esas niyetlerinin DEVA, Gelecek ve Saadet'in iş birliği yapması olduğunu söylerken bu partilerin kendi aralarında anlaşamadıklarını ifade etti. Sonrasında bu üç partide CHP listelerine girdi.

KARARI GENEL BAŞKAN ALDI

Salıcı yaptığı açıklamada "39 vekilin verilmesi kararı genel başkanın kararı. Ama biz yönetebileceğimize dair güven veremedik." ifadelerini kullandı.

OYUMUZ YÜKSEK OLSA ZATEN İTTİFAK YAPMAYIZ

Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Salıcı İstanbul ve Ankara'da ittifakın anlamlı olacağını söyledi. Salıcı ayrıca "Herhangi bir büyükşehir ve ilde yüzde 50'den çok oy alabileceğimizi görsem "İttifaka ihtiyaç yoktur" derim." ifadelerini kullandı.

UMUTSUZLUK VE ÖFKE VAR

Yerel seçimler öncesi seçmenin son durumunu da değerlendiren Salıcı seçmenlerinde umutsuzluk ve öfke gördüğünü de belirtti.

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