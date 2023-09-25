CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’dan yerel seçimlerde ittifak mesajı: Herhangi bir şehirde yüzde 50’den çok oy alsak zaten ittifak istemeyiz

OYUMUZ YÜKSEK OLSA ZATEN İTTİFAK YAPMAYIZ

Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Salıcı İstanbul ve Ankara'da ittifakın anlamlı olacağını söyledi. Salıcı ayrıca "Herhangi bir büyükşehir ve ilde yüzde 50'den çok oy alabileceğimizi görsem "İttifaka ihtiyaç yoktur" derim." ifadelerini kullandı.