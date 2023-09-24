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CHP kongresinde klasik haline gelen bir kavga daha! Kılıçdaroğlu ve Özel tarafları birbirine girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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CHP kongresinde klasik haline gelen bir kavga daha! Kılıçdaroğlu ve Özel tarafları birbirine girdi

14 ve 28 Mayıs’taki seçimlerde alınan tarihi hezimetin ardından CHP’de bitmeyen kaosun perde arkası her geçen gün günyüzüne gelmeye devam ediyor. Nerdeyse her gün CHP il kongrelerinde gerçekleşen kavgalara bir yenisi daha eklendi. Olaylı İzmir kongresi henüz gündemden düşmezken dün Siirt’te bugün ise Manisa’da aynı manzara vardı. Manisa’da düzenlenen il kongresinde Özgür Özel’i destekleyenler ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen partililer birbirine girdi.

Türkiye Mayıs ayındaki seçimlerin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken CHP içerisinde yeni tartışmalar yaşanıyor.

CHP'DE TANSİYON DÜŞMÜYOR

Seçim sonrası suların durulmadığı CHP cephesinde, değişim tartışmalarında tansiyon giderek artıyor.

Hal böyle olunca üst yönetimlerde yaşanan kriz kongrelere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Adeta bir taht kavgasının yaşandığı CHP'de, gerilim il kongrelerinde de sık sık yaşanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL İL KONGRELERİNİ GEZİYOR

CHP Grup Başkavekili Özgür Özel geçtiğimiz günlerde genel başkanlığını resmen açıklamasının ardından delegere hitap etmek üzere il kongrelerini geziyor.

Son olarak bugün CHP Manisa 38. İl Kongresi'nde CHP'lilerle bir araya geldi.

DEĞİŞİM TARAFLARI BİRBİRİNE GİRDİ

CHP Genel Başkanlığına aday olan Özgür Özel'in desteklediği Ferdi Zeyrek ile eski İl Başkanı Semih Balaban'ın yarıştığı kongrede onlarca delege söz alarak konuştu.

Bir delegenin konuşması sırasında bir anda karşılıkla atışmalara yaşandı.

Delegelerin konuşması sırasında çıkan gerginlik bir anda büyüdü.

PARTİLİLER KAVGAYI AYIRDI

Gerginlik yaşandığı anlarda iki grubun birbirine girdiği anlar diğer partililerin araya girmesiyle sona erdi.

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