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Başakşehir'de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada

Başakşehir'de rampa çıktığı sırada geri geri kayan körüklü İETT otobüsünün yaptığı kaza sırasında içeride yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların savrulduğu, bir annenin de çocuğunun pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Öte yandan emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şoför Durmuş B.'nin otobüs geriye doğru kayarken frene basmadığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 23.09.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 10:20
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Başakşehir’de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada

Kaza, geçtiğimiz salı günü saat 15.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı.

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Başakşehir’de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada

5 KİŞİ YARALANDI
Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs, bir elektrik direğine çarptı ardından bir süre daha kayarak yol kenarındaki arsaya devrildi.

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Başakşehir’de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs içerisinden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

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Başakşehir’de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde otobüsün geriye doğru kaydığı sırada frene basılmadığı tespit edildi.

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Başakşehir’de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada

Kazada yaralanan şoför Durmuş B., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette konuyla ilgili ifade veren Durmuş B.'nin ekiplere frene bastığını söylediği öğrenildi. Durmuş B., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.