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Kaçamadan yakalandılar! Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2023
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Kaçamadan yakalandılar! Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen operasyonu

Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığınca Fethiye açıklarında botta bir grup göçmen tespit edildi. İllegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 29 göçmen, düzensiz göçmen operasyonu kapsamında yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

Durdurulan botta, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalıştıkları belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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