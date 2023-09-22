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Aydın'da göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Aydın’da göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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