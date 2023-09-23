Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı yakalandı 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi
Emniyet güçleri tarafından il il yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürdülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince istihbarat çalışmaları neticesinde 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, 2 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli mercilere sevk edilecek.
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