Mersin’de 31 kaçak göçmen zabıta ekiplerine yakalandı
Mersin Eğriçam Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptığı bir oto yıkama dükkanındaki özel bölmede 28, garaj kısmında ise 3 kaçak göçmen yakaladı. Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenler için hazırlanan çok sayıda can yeleği, deniz simidi ve bota da el konuldu.
Eğriçam Mahallesi'nde Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptıkları bir oto yıkama dükkanındaki özel bölmede kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Zabıta ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Bunun üzerine adrese sevk edilen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri iş yeri çevresinde önlem aldı. Oto yıkamada yapılan aramada, Avrupa ülkelerine kaçmak için hazırlık yapan 28 kaçak göçmenin olduğu belirlendi.
Göçmenlerin tek bir odada havasız bir şekilde kaldıkları görüldü. İş yerinin çevresinde arama yapan ekipler, garaj kısmına saklanmış 3 göçmeni daha yakaladı.
Yapılan aramada, kaçak göçmenlerin kullanacağı çok sayıda can yeleği ve deniz simidi ve bota da el konuldu.
Zabıta, iş yerini mühürlerken, yabancı uyruklu organizatör N.M. de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için emniyete götürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi
- KPSS-2023/2 (Lisans, Önlisans, Ortaöğretim) tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Yenişehir kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Eğitim ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eğitim ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı?
- GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları 2023 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?
- 1. ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak? ARA TATİL TARİHLERİ 2023 - 2024!
- Doğada kendiliğinden yetişiyor! Yüzyıllar önce keşfedildi! Meğer en güçlü mikrop öldürücüymüş...
- Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, olacak mı?
- Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024? Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi!
- AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?
- Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?