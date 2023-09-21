Mersin’de 31 kaçak göçmen zabıta ekiplerine yakalandı

Bunun üzerine adrese sevk edilen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri iş yeri çevresinde önlem aldı. Oto yıkamada yapılan aramada, Avrupa ülkelerine kaçmak için hazırlık yapan 28 kaçak göçmenin olduğu belirlendi.