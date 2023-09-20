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Hakkari'de terör örgütlerine operasyon! 12 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Hakkari’de terör örgütlerine operasyon! 12 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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