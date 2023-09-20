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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na terör desteği! PKK elebaşısından "sahip çıkın" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na terör desteği! PKK elebaşısından sahip çıkın mesajı

Terör sevici söz ve eylemleriyle hedef isim haline gelen CHP'li Sezgin Tanrıkulu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. Hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi de Cumhurbaşkanlığı'na yollandı. Tanrıkulu'na PKK destek çıktı. Örgütün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, örgüte ait yayın organına yaptığı açıklamada Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıkılması için açıkça çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile kol kola girdi. CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her fırsatta terör sevici söylemleriyle tepki çekti.

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında terör örgütünü destekleyen açıklamalarda bulunduğu, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açık açık iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulunan Sezgin Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği açıklandı.

Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'na önce CHP ardından PKK destek çıktı. Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, örgüte ait yayın organına yaptığı açıklamada Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkılması için açıkça çağrı yaptı.

Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu, Türk devletini hedef alan 3 isme destek çıkarken "Herkesin Şebnem Korur Fincancı'ya, Merdan Yanardağ'a, Sezgin Tanrıkulu'na, diğer aydınlara Türk devletinin neden böyle saldırdığını çok iyi bilmesi lazım. Bazı Kürt aydınları, bazı Kürt siyasetçileri gerçekten nerede yaşadıklarının farkında değiller. Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Halkın mücadelesini gevşetme değil daha da radikalleşmesini, sağlam tutum göstermesini sağlamalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Tanrıkulu’nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda TANRIKULU'NUN FEZLEKESİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA
Milletin vekili demeye utanıyorum "MİLLETİN VEKİLİ DEMEYE UTANIYORUM"

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