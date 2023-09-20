CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na terör desteği! PKK elebaşısından "sahip çıkın" mesajı

Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu, Türk devletini hedef alan 3 isme destek çıkarken "Herkesin Şebnem Korur Fincancı'ya, Merdan Yanardağ'a, Sezgin Tanrıkulu'na, diğer aydınlara Türk devletinin neden böyle saldırdığını çok iyi bilmesi lazım. Bazı Kürt aydınları, bazı Kürt siyasetçileri gerçekten nerede yaşadıklarının farkında değiller. Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Halkın mücadelesini gevşetme değil daha da radikalleşmesini, sağlam tutum göstermesini sağlamalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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