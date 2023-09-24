Bakan Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları kapmasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'deki temasları sürüyor.
Bakan Fidan, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Kıbrıs konusu ele alındı.
Ayrıca Türkevi'nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüşen Bakan Fidan ardından BM Genel Kurulu marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle bir araya geldi.
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