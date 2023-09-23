Diyarbakır’daki operasyon sonrası ateşe verildi: 1 ton 530 kilogram esrar ve 2 milyon 850 kök skunk...

50 farklı koordinatta, iki iş makinesi ve 30 motorlu tırpan kullanılan operasyonda, 1 ton 450 gram kubar esrar ile 80 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 1 ton 530 kilogram esrar, 2 milyon 850 bin kök skunk ve 834 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.