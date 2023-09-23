Diyarbakır'daki operasyon sonrası ateşe verildi: 1 ton 530 kilogram esrar ve 2 milyon 850 kök skunk...
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda, 1 ton 530 kilogram esrar, 2 milyon 850 bin kök skunk ve 834 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler daha sonra ateşe verildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, Lice İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Batman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlığı, Diyarbakır Polis Özel Harekat (PÖH), İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) ile güvenlik korucularının katılımıyla toplam 1040 personelden oluşan 74 tim tarafından, Lice'nin Akçabudak, Bayırlı ve Yorulmaz mahallelerinde "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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