22 Eylül 2023, Cuma
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Halk TV'de büyük skandal! Mustafa Sönmez'den vatandaşlara 'sokağa çıkın' çağrısı
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de büyük bir skandala daha imza atıldı. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi isimli programa katılan Mustafa Sönmez vatandaşlara sokak çağrısı yaptı. "Aklınızı başınıza alın" diyerek vatandaşlara seslenen Mustafa Sönmez, "Sokağa çıkın. Geçmişte sokakta neler yapıldı hatırlayın." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...