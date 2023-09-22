Bombalı saldırı engellendi! İzmir’deki operasyonda eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ’lı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Bornova ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ terör örgütü mensubuna yönelik operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

VİDEOYLA DUYURDU

Yerlikaya sosyal medya hesabından, 18 Eylül'de bombalı eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ terör örgütünün yakalanmasına ve yapılan aramalara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Görüntülerde, dağlık alandaki bir mağarada arama yapılması ve buradan çıkan mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunması yer alıyor.