Bombalı saldırı engellendi! İzmir'deki operasyonda eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ'lı yakalandı
Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı" dedi. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Bornova ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ terör örgütü mensubuna yönelik operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
VİDEOYLA DUYURDU
Yerlikaya sosyal medya hesabından, 18 Eylül'de bombalı eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ terör örgütünün yakalanmasına ve yapılan aramalara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Görüntülerde, dağlık alandaki bir mağarada arama yapılması ve buradan çıkan mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunması yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik #İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; #Bornova'da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi. Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde:
El yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, Jel dinamit lokumu, Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum TERÖR VE TERÖRİZMLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK. EYLEM YAPMAYA HAZIRLANAN HAİNLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ.
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