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Dışişleri Bakanı Fidan New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

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Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.

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