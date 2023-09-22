"Millet İttifakı yok" hükmünde! Davutoğlu'ndan itiraf: Üzülerek söylüyorum...

DAVUTOĞLU KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN KANDIRILDIĞINI DA İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği mutabakata ilişkin de itiraf niteliğinde bir açıklama yapmıştı.

Mutabakatı basından öğrendiğini ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirten Davutoğlu, önce "Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı" dediğini, daha sonra arayarak "Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" ifadelerini kullandığını belirtmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında 8'li koalisyonun akıbetine ilişkin açıklamada bulundu.

"MİLLET İTTİFAKI ARTIK YOK"

Ahmet Davutoğlu, 8'li koalisyoa ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız" Davutoğlu ittifakın dağılmasına ilişkin şunları söyledi: İlk defa bu tabiri kullanacağım ve üzülerek söylüyorum. Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Akşener ve birçok lider bunu vurguladığı için ortada bir realite var. Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız.