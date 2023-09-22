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Dışişleri Bakanı Fidan New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

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Giriş: 22.09.2023 21:48
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.
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