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Dışişleri Bakanı Fidan Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2023
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Dışişleri Bakanı Fidan Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, New York'ta bulunan Fidan'ın, Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bulunduğu bir fotoğrafa yer verildi.

Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.

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