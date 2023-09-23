Dışişleri Bakanı Fidan Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Paylaşımda, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bulunduğu bir fotoğrafa yer verildi.

Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.