İstanbul’da susuzluk alarmı: Melen sistemini işletemeyen İBB’nin iş bilmezliği mega kenti susuz bırakacak

"SU KALİTESİNDE BÜYÜK RİSK"

Hasanoğlu "İstanbul'da bugün itibariyle baraj doluluk oranı yüzde 24 seviyesinde, Maalesef ki yarın yüzde 24'ün altına düşmüş olacak. Yüzde 24 rakamı ortalama baraj doluluk oranı, Asya ve Avrupa Yakası olarak incelediğimizde durum çok daha vahim. Avrupa Yakası'ndaki doluluk oranı yüzde 8,3, Asya Yakası'ndaki baraj doluluk oranı ise yüzde 47,3. Bir kaç gün daha yağmur yağmazsa eğer Avrupa Yakasında su kesintisi riski söz konusu ve zaten küçük küçük kesinti haberleri almaya başladık. Tabi barajlardaki suyun yüzde 100'ünü kullanmak mümkün olmadığı için aslında Avrupa Yakası için durum kritik. Barajların dibe vurması su kalitesi açısından da büyük risk oluşturuyor" dedi.