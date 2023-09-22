22 Eylül 2023, Cuma
İstanbul’da susuzluk alarmı: Melen sistemini işletemeyen İBB’nin iş bilmezliği mega kenti susuz bırakacak
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da yeni bir tehlikenin çanları çalmaya başladı. İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İstanbul'un susuzlukla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Hasanoğlu, özellikle Avrupa yakasında baraj doluluk oranının yüzde 8,3 oranında olduğunu ifade ederek, "Bir kaç gün daha yağmur yağmazsa eğer Avrupa Yakasında su kesintisi riski söz konusu ve zaten küçük küçük kesinti haberleri almaya başladık. Tabi barajlardaki suyun yüzde 100'ünü kullanmak mümkün olmadığı için aslında Avrupa Yakası için durum kritik" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 22.09.2023 19:25
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