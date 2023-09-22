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İstanbul’da susuzluk alarmı: Melen sistemini işletemeyen İBB’nin iş bilmezliği mega kenti susuz bırakacak

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da yeni bir tehlikenin çanları çalmaya başladı. İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İstanbul'un susuzlukla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Hasanoğlu, özellikle Avrupa yakasında baraj doluluk oranının yüzde 8,3 oranında olduğunu ifade ederek, "Bir kaç gün daha yağmur yağmazsa eğer Avrupa Yakasında su kesintisi riski söz konusu ve zaten küçük küçük kesinti haberleri almaya başladık. Tabi barajlardaki suyun yüzde 100'ünü kullanmak mümkün olmadığı için aslında Avrupa Yakası için durum kritik" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 19:25
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İstanbul’da susuzluk alarmı: Melen sistemini işletemeyen İBB’nin iş bilmezliği mega kenti susuz bırakacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sıcak havayla mücadelede sınıfta kaldı. İstanbul'u besleyen barajlardaki su doluluk oranı son 9 yılın en dip seviyesini gördü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı 22 Eylül itibariyle yüzde 24,15 olarak ölçülürken mega kent için önemli bir uyarı da İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Hasanoğlu'ndan geldi.

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İstanbul’da susuzluk alarmı: Melen sistemini işletemeyen İBB’nin iş bilmezliği mega kenti susuz bırakacak

"SU KALİTESİNDE BÜYÜK RİSK"

Hasanoğlu "İstanbul'da bugün itibariyle baraj doluluk oranı yüzde 24 seviyesinde, Maalesef ki yarın yüzde 24'ün altına düşmüş olacak. Yüzde 24 rakamı ortalama baraj doluluk oranı, Asya ve Avrupa Yakası olarak incelediğimizde durum çok daha vahim. Avrupa Yakası'ndaki doluluk oranı yüzde 8,3, Asya Yakası'ndaki baraj doluluk oranı ise yüzde 47,3. Bir kaç gün daha yağmur yağmazsa eğer Avrupa Yakasında su kesintisi riski söz konusu ve zaten küçük küçük kesinti haberleri almaya başladık. Tabi barajlardaki suyun yüzde 100'ünü kullanmak mümkün olmadığı için aslında Avrupa Yakası için durum kritik. Barajların dibe vurması su kalitesi açısından da büyük risk oluşturuyor" dedi.

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İstanbul’da susuzluk alarmı: Melen sistemini işletemeyen İBB’nin iş bilmezliği mega kenti susuz bırakacak

"İSKİ MELEN SİSTEMİNDEN YETERLİ MİKTARDA SUYU ALMIYOR"

Son 4 yılda baraj doluluk oranının yüzde 41, 85 olduğuna dikkat çeken Hasanoğlu, yönetimsel hatalar nedeniyle 2019 yılından sonra İstanbul'da su yönetimi stabilitesini kaybettiğini aktardı.

Hasanoğlu açıklamasında, "İstanbul'un su programının AK Partili İBB'de olduğu dönemde 22 Eylül tarihinde 2015-2019 yılları arasında baraj doluluk oranı 5 yıllık ortalamada yüzde 54,88'de. 22 Eylül günü baz alınarak 2015 yılında baraj doluluk oranı yüzde 63,07, 2016 yılında yüzde 46,67, 2017'de yüzde 56,08, 2018'de yüzde 56,77 ve 2019 yılında yüzde 51,80 olarak kayıtlara geçti. İstanbul aynı İstanbul, su kaynakları aynı su kaynakları…

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İstanbul’da susuzluk alarmı: Melen sistemini işletemeyen İBB’nin iş bilmezliği mega kenti susuz bırakacak

Zaten 2019 yılından sonra İstanbul'da yeni su kaynağı üretimi sıfır, hiç yeni su kaynağı üretilmedi, 1 ton bile... Mevcut su kaynaklarının yönetimi üzülerek ifade etmeliyiz ki fantezi peşinde koşan bir yönetim var. İstanbul'un yıllık su ihtiyacı 1,1 milyar metreküp, sadece Melen sisteminden yıllık 1,15 Milyar m3 su temin etme imkanı varken… İSKİ'nin Melen Sisteminden yeterli miktarda suyu almadığını görüyoruz. 2021 yılında Melen Sisteminden alına su miktarı 625 Milyon metreküp seviyesinde kalmış. Melen Sisteminin 2021 yılında kapasite kullanım oranı yüzde 54,4 seviyesinde kaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul’da susuzluk alarmı: Melen sistemini işletemeyen İBB’nin iş bilmezliği mega kenti susuz bırakacak

"MAKSİMUM SEVİYEDE SU ÇEKİLSEYDİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 50-60 OLACAKTI"

Barajlarda su seviyesinin yüzde 24 seviyesine düşmesinin asıl sebebi ise 2022 yılında yapılan büyük yönetim hatasında saklı olduğunu vurgulayan Hasanoğlu, "2022 yılında Melen Sistemi Kapasite Kullanım Oranı yüzde 30 seviyesinde kalmış durumda. Melen Sisteminde akım gözlem noktalarından geçen su miktarı yıllık 2 Milyar metreküp iken İstanbul'a alınan su miktarı 351 Milyon metreküp...