Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a ağır sözler: Siz kendinizi ne halt zannediyorsunuz! Levent Gültekin'den bomba iddia...
Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmasının ardından CHP yandaşı Levent Gültekin'den flaş bir iddia geldi. Gültekin, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde İmamoğlu ve Yavaş'ın ismini yıprattığını söylerken "Meral Akşener bir gün beni aradı. 'İmamoğlu ve Yavaş kendilerini ne halt zannediyor. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben onlara geçit vermem.' dedi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenilmekle suçlarken yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarının altını çizdi.
İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETTİ
Akşener daha önce Fatih Sultan Mehmet'e benzettiği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın kaybetmesini göze aldıklarını belirtirken İstanbul ve Ankara'da da farklı aday çıkaracaklarını ifade etti.
İki isme "yüreksizler" diyerek Cumhurbaşkanı adayı olmadıkları için tepki gösteren Akşener hakkında CHP yandaşı Levent Gültekin'den ortalığı karıştıracak bir iddia geldi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ KENDİLERİNİ NE HALT ZANNEDİYORLAR?
Levent Gültekin bir gün Akşener'in kendisini aradığını ve İmamoğlu ile Yavaş için, "Bunlar kendilerini ne halt zannediyorlar. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben onlara geçit vermem" dediğini öne sürdü.
"BUNLAR CUMHURBAŞKANI OLSUN DİYE Mİ PARTİ KURDUM"
Gültekin şunları söyledi;
"Beni aradı telefonu şöyle açtı; Bunlar kendilerini ne zannediyolar... Ben de hayırdır abla kimi kastediyorsun dedim. Ya bu Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kendisini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben de seçime daha 1,5 yıl var başka aday bulursunu diyerek espiriye vurdum. Çünlü çok sert geldi bana. Ben onlara geçit vermem. Bunun üzerine ben akşam Halk TV'ye çıkıyordum. Akşener muhtemelen İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığının potadan düşmesi için bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu."
İMAMOĞLU'NU 'FATİH' İLAN ETTİ
Bu konuşmayı bence başkalarına da yapmıştır. Anlatmıyor insanlar... Meral Hanım bu konuşmayı yaptıktan iki gün sonra Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzetti. 'Ekrem İmamoğlu İstanbul'u fethetti sırada Türkiye var' herkes dedi ki; Meral Akşener İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Ben de hemen aradım dün ne söyledin bugün ne söylüyorsun dedim. Evladım dedim siyasetçilerin kamuoyu önünde konuştuklarına pek itibar etme..."
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