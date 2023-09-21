Meral Akşener’den İmamoğlu ve Yavaş’a ağır sözler: Siz kendinizi ne halt zannediyorsunuz! Levent Gültekin’den bomba iddia...

"BUNLAR CUMHURBAŞKANI OLSUN DİYE Mİ PARTİ KURDUM"

Gültekin şunları söyledi;

"Beni aradı telefonu şöyle açtı; Bunlar kendilerini ne zannediyolar... Ben de hayırdır abla kimi kastediyorsun dedim. Ya bu Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş kendisini ne zannediyor. Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum. Ben de seçime daha 1,5 yıl var başka aday bulursunu diyerek espiriye vurdum. Çünlü çok sert geldi bana. Ben onlara geçit vermem. Bunun üzerine ben akşam Halk TV'ye çıkıyordum. Akşener muhtemelen İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığının potadan düşmesi için bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu."