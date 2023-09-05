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Putin, Başkan Erdoğan'ı anlatan belgeseli kendisine takdim etti! Hazırlayan Rus gazeteci A Haber'e konuşmuştu: O dünya çapında emsalsiz bir kişilik

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Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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Putin, Başkan Erdoğan’ı anlatan belgeseli kendisine takdim etti! Hazırlayan Rus gazeteci A Haber’e konuşmuştu: O dünya çapında emsalsiz bir kişilik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'a ziyareti sırasında kendisini anlatan belgeseli takdim etti. Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman tarafından hazırlanan belgeselde Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasetteki yükselişi, başarısı ve önetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatılıyor. Belgeseli hazırlayan Gusman, daha önce A Haber'e de özel açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan hakkında, "O dünya çapında emsalsiz bir kişilik." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan'ı anlatan belgeseli takdim etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Putin'in, Rusya'nın Soçi kentinde Erdoğan'a kendisiyle ilgili belgeseli teslim ettiğini belirtti.

Erdoğan'ı anlatan belgesel, Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman tarafından TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlandı.

Daha önce Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Gusman'ın "Formula Vlasti" (İktidarın Formülü) isimli programının çerçevesinde hazırladığı belgeselde, Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasetteki yükselişi, başarısı ve yönetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatılıyor.

Ayrıca belgeselde, Başkan Erdoğan'ın kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonuyla Rusçaya çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabından da önemli ifadelere yer verilerek Erdoğan'ın görüşlerine dikkat çekiliyor.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-24'te yayımlanan belgeselin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde haziranda yapılmıştı.

Rus gazeteci Gusman, Başkan Erdoğan'ın büyük bir siyasetçi olduğunu belirterek "Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." ifadelerini kullanmıştı.

GUSMAN A HABER'E KONUŞMUŞTU
Belgeseli hazırlayan isim olan Rus gazeteci ve Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, daha önce A Haber'e özel açıklamalarda da bulunmuştu. Gusman, Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederken "O dünya çapında emsalsiz bir kişilik. Başkan Erdoğan Rusya'da da çok seviliyor." ifadelerini kullanmıştı.

"BÜYÜK DEVLET ADAMI, TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK İNSAN BAŞKAN ERDOĞAN"
Mihail Gusman "Şimdiye dek dünyanın birçok devlet başkanıyla ilgili 400'den fazla program yayınladık. Büyük devlet adamı, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük insan Başkan Erdoğan ile şimdiye kadar 4 kez görüşme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz ve bundan şeref duyuyoruz. Bu gerçekten kolay kolay ele geçirilemez bir fırsattı. Başkan Erdoğan ile iki kez başbakanlık döneminde, iki kez ise Cumhurbaşkanlığı görevindeyken görüştük." dedi.

Başkan Erdoğan'ın kişiliğine övgüler dizen Gusman, Başkan Erdoğan'ın Rusya'da da çok sevildiğine dikkat çekti.

"ERDOĞAN DÜNYA ÇAPINDA EMSALSİZ BİR KİŞİLİĞE SAHİP"
Başkan Erdoğan'ın dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Gusman, "O çok derin akıl sahibi, yapıcı düşünce tarzına sahip bir strateji uzmanıdır. Onunla görüştüğüm için çok mutluyum ve böyle fırsatların ilerde de olacağını umuyorum. Rusya'da da Erdoğan çok seviliyor ve kendisi Rusya'da en popüler siyasetçiler arasında ilk sırada geliyor." mesajını verdi.

Erdoğan dünya çapında emsalsiz bir kişilik

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