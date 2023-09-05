Dünya medyası Soçi'deki tarihi zirveyi işte böyle gördü: Erdoğan Putin'i ikna etti

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki tarihi zirvesi uluslararası basın tarafından yakından takip edildi. Toplantıda yeni bir tahıl anlaşması için girişimlerin devam etmesi gereltiği vurgulanırken, bu bağlamda dünya medyası Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.