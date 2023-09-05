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Dünya medyası Soçi'deki tarihi zirveyi işte böyle gördü: Erdoğan Putin'i ikna etti

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki tarihi zirvesi uluslararası basın tarafından yakından takip edildi. Toplantıda yeni bir tahıl anlaşması için girişimlerin devam etmesi gereltiği vurgulanırken, bu bağlamda dünya medyası Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 05.09.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 09:03
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Dünya medyası Soçi’deki tarihi zirveyi işte böyle gördü: Erdoğan Putin’i ikna etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi zirvesindeki buluşmaları dünya medyasında büyük ilgi gördü.
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Dünya medyası Soçi’deki tarihi zirveyi işte böyle gördü: Erdoğan Putin’i ikna etti
Birçok uluslararası ve bölgesel konunun ele alındığı toplantıda dünyanın gözü gıda krizinin geleceği ile ilgili açıklamalardaydı.
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Dünya medyası Soçi’deki tarihi zirveyi işte böyle gördü: Erdoğan Putin’i ikna etti
Toplantıda yeni bir tahıl anlaşması için girişimlerin devam etmesi ve Batı dünyasının Rusya'nın taleplerini karşılaması gerektiği dile getirildi.
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Dünya medyası Soçi’deki tarihi zirveyi işte böyle gördü: Erdoğan Putin’i ikna etti
Bu bağlamda dünya medyası Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.
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Dünya medyası Soçi’deki tarihi zirveyi işte böyle gördü: Erdoğan Putin’i ikna etti

REUTERS: Putin, Soçi'deki zirvede Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra yeni tahıl anlaşması girişimini konuşmaya açık olduğu mesajını verdi. Erdoğan ise Karadeniz tahıl anlaşmasının yakın zamanda sağlanabileceğini ve anlaşmanın yeniden canlandırılacağını düşündüğünü dile getirdi.