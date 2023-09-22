İsrail Başbakanı Netanyahu: Tarihi barışın eşiğindeyiz...

NETANYAHU, KONUŞMASINDA GÖRSEL KULLANDI

Netanyahu, Hindistan'dan Avrupa'ya uzanacak ve ülkesinden geçmesi planlanan yeni ekonomik koridordan ve Riyad ile normalleşme anlaşmasından bahsederek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Sudan ve Ürdün'ün yeşil renkte gösterildiği "Yeni Orta Doğu" başlıklı bir harita kullandı.

İRAN'A VE FİLİSTİN LİDERİ ABBAS'A YÜKLENDİ

Uluslararası toplumu İran'ın "saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçlayan" Netanyahu, "İran'ın nükleer emellerini sürdürmesine rağmen yaptırımların gevşetildiğini" ifade etti.

Netanyahu, "İran'ın nükleer emellerine karşı ikna edici bir tehdit sunulmalı. Ben İsrail Başbakanı olduğum müddetçe, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

BM GENEL MERKEZİ DIŞINDA PROTESTO

Öte yandan İsrail basınının aktardığına göre, Netanyahu'nun konuşma yaptığı sırada BM'nin New York'taki Genel Merkezi dışında binlerce İsrailli ve ABD'deki Yahudi, İsrail'deki sağcı hükümetin hazırladığı yargının yetkilerini azaltan yasal düzenlemeye karşı protesto düzenledi.