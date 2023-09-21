Bağcılar Matbaacılar Sitesi’ndeki yangın söndürüldü! 1 kişi hayatını kaybetti

"KİMYASAL MADDELER, BİDONLARA DOLDURULURKEN KIVILCIM ÇIKIYOR"

Olayı anlatan Deniz Öztürk, "Matbaa malzemeleri satılıyor burada, yanıcı maddeler bunlar. Kimyasal maddeler bidonlara doldurulurken kıvılcım çıkıyor. Yangın sırasında iki arkadaş var, biri dışarı diğeri içeri kaçıyor. İçeride birinin hala olduğu söyleniyor." dedi.