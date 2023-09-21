Bağcılar Matbaacılar Sitesi'ndeki yangın söndürüldü! 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bağcılar'da işyerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bir itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi. Ekiplerin sürdürdüğü söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın sırasında içeride mahsur kalan Atakan K., hayatını kaybetti.
Fenalık geçiren Atakan K.'nin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. İşçinin cenazesi, Adli Tıp kurumuna sevk edildi.
"KİMYASAL MADDELER, BİDONLARA DOLDURULURKEN KIVILCIM ÇIKIYOR"
Olayı anlatan Deniz Öztürk, "Matbaa malzemeleri satılıyor burada, yanıcı maddeler bunlar. Kimyasal maddeler bidonlara doldurulurken kıvılcım çıkıyor. Yangın sırasında iki arkadaş var, biri dışarı diğeri içeri kaçıyor. İçeride birinin hala olduğu söyleniyor." dedi.
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