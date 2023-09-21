Kocaeli’de ’göçmen kaçakçılığı’ operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Araç sürücüleri M.D., A.S., ve U.H. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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