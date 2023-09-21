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Kocaeli'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Kocaeli’de ’göçmen kaçakçılığı’ operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçlardan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik 19-20 Ağustos tarihinde Gebze, İzmit, Dilovası ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekiplerince yapılan işlemleri sonrasında göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüleri M.D., A.S., ve U.H. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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