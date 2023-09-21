İngilizler de gerçeği anladı! The Economist duyurdu: Türkiye dünyanın yeni silah satıcısı, gelişmiş ülkelere kök söktürüyor
2002 yılından bu yana Türkiye, savunma sanayii alanındaki çalışmalar ve üretim hamleleriyle dünya gündeminde ses getiriyor. Londra merkezli the Economist, “Dünyanın yeni silah satıcılarıyla tanışın” başlıklı haberinde Türkiye’nin silah ihracatında ikinci sıraya yükseldiğini belirterek ABD, Çin gibi silah satıcıları yerini Türkiye’nin alacağını aktardı.
Londra merkezli the Economist "Dünyanın yeni silah satıcılarıyla tanışın" başlıklı haberinde Türkiye'nin silah ihracatı konusunda ilk sıralara yükseldiğine dikkat çekti ve Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelerin önüne geçeceğini belirtti.
SAVUNMA SANAYİİNDE ÖZERKLİK VURGUSU
Gelişmekte olan silah ihracatçıları arasında Güney Kore'nin lider pozisyonda olduğunu vurgulayan the Economist, ikinci sırada Türkiye'nin yer aldığını ve AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana savunma sanayiine yatırım yaptığını belirtti. Economist, ABD ve Avrupa'nın Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alma hamlesinin ardından yaptığı baskının Ankara'nın savunma sanayiinde özerk hale gelme hedefini pekiştirdiğini vurguladı.
İHRACATTA YÜZDE 69'LUK ARTIŞ
Londra merkezli gazete, Türkiye'nin 2018-2022 yılları arasında silah ihracatını önceki beş yıllık döneme göre yüzde 69 artırdığını ve küresel silah pazarındaki payını iki katına çıkardığını belirtti. Ayrıca, 2022'de savunma ve havacılık ihracatının 2021'e göre yüzde 38 artarak 4,4 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerken 2023 hedefinin ise 6 milyar dolar olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE'NİN SİLAH SATIŞI DAHA DA ARTACAK"
Türkiye'nin Pakistan donanmasına sattığı 4 korvetin geçtiğimiz ay denize indirildiğini belirten Economist' göre Türkiye, savaş gemilerinin rekabetçi fiyatları ve hangi ülkeye satış yapacağı konusunda kaygı gütmemesi dolayısıyla diğer ülkelere göre daha fazla satış yapabilir. Öte yandan Economist Türkiye'nin ihracat yükünü silahlı insansız hava araçlarının yönettiğini belirtti.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre Türkiye'nin 18 Temmuz'da Akıncı İHA için Suudi Arabistan ile 3 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını hatırlatan Economist, Azerbaycan, Etiyopya, Libya ve Ukrayna'nın savaşta kullandığı TB2 İHA'ların da Bayraktar tarafından üretildiğine dikkat çekti. TB2'nin ABD Türkiye'ye Predator İHA satmayı reddettikten sonra geliştirildiğine dikkat çeken Economist, TB2'lerin Amerikan alternatifinden daha ucuz ve Batı pazarına hakim olan Çin uçaklarından daha güvenilir olduğunu belirtti.
"SIRADA BİR KÖRFEZ ÜLKESİ VAR"
Yeni donanma amiral gemisi TCG Anadolu'nun Bayraktar uçaklarını taşıyacağına dikkat çeken Economist, en az bir Körfez ülkesinin benzer bir gemi almak için Türkiye ile görüşme yaptığını belirtti.
Beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ın ise yıl sonundan önce uçacağını belirtti. Türkiye'nin ABD'nin F-35 satmayacağı veya ABD'nin şartlarına direnen herkese uçak pazarlayacağını söylerken ilk sırada Körfez ülkelerinin yer alacağını öne sürdü.
"DÜNYA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALACAK"
Economist'te göre TB2'ler Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ABD'ye bağımlılığını azaltmak ve bozulan ilişkilere karşı önlem almak isteyen Körfez ülkeleri arasında alıcı bulacak. Kendi savunma sanayilerini kurmak isteyen bu ülkeler, ayrıca, Türkiye'yi örnek alacak.
Çin'in geçtiğimiz yıl sadece Hindistan'a karşı müttefik olduğunu belirten Economist, Hindistan'ın ise silah ticareti konusunda çok yavaş ilerlediğini, Güney Kore ve Türkiye'nin ise kazançlı silah ticaretinin nasıl inşa edileceğini gösterdiğini belirtti.
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