İngilizler de gerçeği anladı! The Economist duyurdu: Türkiye dünyanın yeni silah satıcısı, gelişmiş ülkelere kök söktürüyor

"TÜRKİYE'NİN SİLAH SATIŞI DAHA DA ARTACAK"

Türkiye'nin Pakistan donanmasına sattığı 4 korvetin geçtiğimiz ay denize indirildiğini belirten Economist' göre Türkiye, savaş gemilerinin rekabetçi fiyatları ve hangi ülkeye satış yapacağı konusunda kaygı gütmemesi dolayısıyla diğer ülkelere göre daha fazla satış yapabilir. Öte yandan Economist Türkiye'nin ihracat yükünü silahlı insansız hava araçlarının yönettiğini belirtti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre Türkiye'nin 18 Temmuz'da Akıncı İHA için Suudi Arabistan ile 3 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını hatırlatan Economist, Azerbaycan, Etiyopya, Libya ve Ukrayna'nın savaşta kullandığı TB2 İHA'ların da Bayraktar tarafından üretildiğine dikkat çekti. TB2'nin ABD Türkiye'ye Predator İHA satmayı reddettikten sonra geliştirildiğine dikkat çeken Economist, TB2'lerin Amerikan alternatifinden daha ucuz ve Batı pazarına hakim olan Çin uçaklarından daha güvenilir olduğunu belirtti.