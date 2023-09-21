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CHP'li İBB'nin skandalları bitmek bilmiyor! İSPARK'ta stoklanan onlarca sıfır araç görüntülendi! Katlar firmalara kiralanıyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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CHP’li İBB’nin skandalları bitmek bilmiyor! İSPARK’ta stoklanan onlarca sıfır araç görüntülendi! Katlar firmalara kiralanıyor...

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4.5 yıllık görev süreci boyunca verdiği vaatleri tutmamakta ısrar ediyor. Görevi İstanbul’un park sorununu çözmek olan İSPARK, artık stokçuların deposu haline geldi. Otomotiv piyasasında sıfır araç sıkıntısı yaşandığı zamanlarda, İBB’ye ait katlı otoparkta onlarca sıfır araç görüntülendi. Söz konusu araçların bulduğu katları ise firmalara kiralandığını iddia edildi.

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