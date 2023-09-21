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Başkan Erdoğan Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinde konuşuyor

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Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Başkan Erdoğan Türk-Amerikan İş Konseyi TAİK yemeğinde konuşuyor

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi yemeğinde kritik açıklamalarda bulunuyor.

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