İstanbul’un yürümeyen merdiven çilesi! İBB’nin “acil buton” bahanesi

"İBB'NİN SORUMLULUĞUNDAKİ METROLARDA ÇALIŞMA YOK"

Karaismailoğlu, "İstanbul için ulaştırmada özellikle yapılması gereken yatırımlar belli. Daha önce başlanmış yatırımlar var. Özellikle İBB'nin sorumluluğu olan 100 kilometre metro yatırımı var bunların bir an önce bitmesi gerekiyor. Bakanlığımız üzerine düşen görevi fazlasıyla yapıyor ve bir bir metroları bitiriyor. Önümüzdeki aylarda da çok hızlı bir şekilde bitecek metro hatları var. Ama maalesef belediyenin sorumluluğundaki metro hatlarında hiçbir çalışma yok şu anda." şeklinde konuştu.