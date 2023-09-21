İstanbul Valiliği’nden başka illerde kayıtlı olan Suriyelilere uyarı

DEPREM BÖLGESİNDEN GELENLERE İKİNCİYİ DUYURUYA KADAR İZİN VERİLDİ

24 Eylül 2023 tarihi itibariyle Valiliğimiz tarafından yapılacak olan denetimlerde; İstanbul ilinde yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda, ilimizden ayrılmadığı tespit edilen Geçici Koruma Kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar; Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek, öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verilecektir."

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