İstanbul Valiliği'nden başka illerde kayıtlı olan Suriyelilere uyarı
İstanbul Valiliği, kayıtları başka illerde olan ve İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu yabancılara hatırlatmada bulunarak, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği uyarısı yapıldı. Valilik bu sürenin uzatılmayacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği, 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan duyuruyu hatırlatarak, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.
SÜRE UZATILMAYACAK
İstanbul Valiliği'nde yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Valiliğince 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan duyuruda; İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerektiği belirtilmişti. Söz konusu Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere başvurması halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği de belirtilmişti.
DEPREM BÖLGESİNDEN GELENLERE İKİNCİYİ DUYURUYA KADAR İZİN VERİLDİ
24 Eylül 2023 tarihi itibariyle Valiliğimiz tarafından yapılacak olan denetimlerde; İstanbul ilinde yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda, ilimizden ayrılmadığı tespit edilen Geçici Koruma Kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar; Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek, öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verilecektir."
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