İBB'ye bağlı havuzda zehirli gaz paniği! Olay yeri şeritle kapatıldı
Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İBB'ye bağlı yüzme havuzu tesisinde sıvı klor dolu bidon, depodan çıkarıldığı sırada yere düştü. Klordan saçılan gazdan etkilenen iki çalışan hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen koruyucu kıyafetli itfaiye ekipleri kloru temizledikten sonra zehirli gazı tahliye etti.
Beyoğlu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Beyoğlu Yüzme Havuzunun bulunduğu tesiste, sıvı klor dolu bidon, depodan çıkarılırken yere düştü. Etrafa saçılan klordan etkilenen iki çalışan hastaneye kaldırıldı. Koruyucu kıyafetli itfaiye ekipleri, kloru temizledikten sonra hava temizleme cihazıyla zehirli gazı tahliye etti.
Olay Şişhane Bedrettin Mahallesi Ambar Arkası Sokak'taki İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu tesisinde saat 17.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalışanlar içinde sıvı klor bulunan bidonu depodan çıkarırken yere düşürdü. Etrafa saçılan klorun havayla teması sonucu oluşan zehirli gazı soluyan 2 çalışan fenalaştı.
Durumu fark eden yetkililer sağlık ekiplerine haber verirken, diğer çalışanları gazdan etkilenmemeleri için dışarı çıkardı. Olay sırasında havuzda, çalışanlardan başka kimsenin olmadığı öğrenildi. Gazdan etkilenen 2 çalışan, koruyucu kıyafet giyen sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözleri ve boğazında yanma hissi oluşan diğer çalışanlar ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerini şeritle kapattı.
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