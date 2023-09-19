İBB’ye bağlı havuzda zehirli gaz paniği! Olay yeri şeritle kapatıldı

Durumu fark eden yetkililer sağlık ekiplerine haber verirken, diğer çalışanları gazdan etkilenmemeleri için dışarı çıkardı. Olay sırasında havuzda, çalışanlardan başka kimsenin olmadığı öğrenildi. Gazdan etkilenen 2 çalışan, koruyucu kıyafet giyen sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.