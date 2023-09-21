Başkan Erdoğan’dan CHP’deki koltuk kavgasına net yanıt! Ben kendi işime bakıyorum onlar da kendi işlerine baksınlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, CHP’deki merak edilen değişim süreciyle ilgili de net bir değerlendirmede bulundu. “İşlerine baksınlar” diyen Başkan Erdoğan Ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam." dedi. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler konusunda sıkıntısının olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, 81 vilayet için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konuşacaklarını belirtti.
Genel seçimlerden ardından CHP'de devam eden değişim süreci parti içinde adeta bir iç savaşa sebep oldu. Koltuğunu sağlama almaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, değişim isteyen isimleri bir bir oyun dışı bırakırken tavşan aday Özgür Özel'in adaylığını ilan etti. Ekrem İmamoğlu'nun adayı olduğu iddia edilen Özel ve Kılıçdaroğlu çekişmesi muhalif kesimde gündemin en tepesinden yer alırken dünya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki kritik temaslarını konuşuyor.
Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, CHP içindeki merak edilen değişim süreciyle alakalı "Kendi işlerine baksınlar" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. CHP'de genel başkanlık değişimi olur mu tartışmaları sürerken sizin değerlendirmeleriniz nasıl olur?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:
"KENDİ İŞLERİNE BAKSINLAR"
"Beni bu çekişmeye veya bu çatışmaya katmayın. Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Çünkü ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam."
"BİZİM İÇİN BİR SIKINTI YOK, 81 VİLAYET İÇİN DEVLET BEY İLE OTURACAĞIZ"
Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler konusunda bir sıkıntısının olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili herhangi bir isim belli mi? Takvim belli mi?" sorusuna ise, "Cumhur İttifakı'nın bu noktada bir sıkıntısı yok. Şu anda 81 vilayette başta İstanbul, Ankara olmak üzere bunu Devlet Bey'le oturacağız, konuşacağız. Nerede kimi gösteririz, istişarelerimizi yapıp ona göre büyük şehirler olsun diğerleri olsun buralardan isimleri inşallah hayırlısıyla belirleyeceğiz. Şu anda hemen 1 ay içerisinde bunlar belirlenir diye bir şey yok. Fakat biz buralardaki büyük şehirlerde kimler koçbaşı olabilir? Bu vilayetlerin dışında diğer illerde kimler olabilir? Bunları tespit edip garantiye gidecek şekilde bu illerde dayanışma halinde kavga, gürültü olmadan adaylarımızı beraber belirleyeceğiz." İfadeleriyle yanıt verdi.
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