Başkan Erdoğan’dan CHP’deki koltuk kavgasına net yanıt! Ben kendi işime bakıyorum onlar da kendi işlerine baksınlar

"BİZİM İÇİN BİR SIKINTI YOK, 81 VİLAYET İÇİN DEVLET BEY İLE OTURACAĞIZ"

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler konusunda bir sıkıntısının olmadığını belirten Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili herhangi bir isim belli mi? Takvim belli mi?" sorusuna ise, "Cumhur İttifakı'nın bu noktada bir sıkıntısı yok. Şu anda 81 vilayette başta İstanbul, Ankara olmak üzere bunu Devlet Bey'le oturacağız, konuşacağız. Nerede kimi gösteririz, istişarelerimizi yapıp ona göre büyük şehirler olsun diğerleri olsun buralardan isimleri inşallah hayırlısıyla belirleyeceğiz. Şu anda hemen 1 ay içerisinde bunlar belirlenir diye bir şey yok. Fakat biz buralardaki büyük şehirlerde kimler koçbaşı olabilir? Bu vilayetlerin dışında diğer illerde kimler olabilir? Bunları tespit edip garantiye gidecek şekilde bu illerde dayanışma halinde kavga, gürültü olmadan adaylarımızı beraber belirleyeceğiz." İfadeleriyle yanıt verdi.